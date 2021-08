Hades nu speelbaar op de PlayStation en Xbox

Sinds afgelopen weekend is de Roguelike Hades ook verkrijgbaar op de PlayStation- en Xbox consoles.

Dit betekent dat niet alleen Switch- en PC eigenaren kunnen genieten van deze Dungeon Crawler die meer dan vijftig Game of the Years-awards in z’n broekzak heeft zitten. Ook PlayStation 4, 5, Xbox One- en Series S/X eigenaren kunnen nu aan de slag met de alom geprezen game van Supergiant Games en Private Division.

Eigenaren van de current gen consoles kunnen de game in 60fps met een 4K resolutie spelen. Ook zal de DualSense controller van de PlayStation 5 ook gebruik maken van haar speciale features, zoals de haptic feedback. Last gen consoles zullen het doen met een 1080P resolutie, maar kunnen alsnog genieten van de 60fps.

Hades kan nu worden gekocht voor Microsoft en Sony’s consoles voor €29,99 als je de fysieke versie wil. Je krijgt daarbij een personagehandboek en een downloadcode voor de digitale soundtrack. Wil je toch liever de digitale editie, dan kan je deze kopen voor €24,99. Mocht je de last gen versie hebben gekocht, dan kan je deze kosteloos upgraden naar de current gen versie.