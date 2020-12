Hades krijgt cross-save update voor PC en Switch

Goed nieuws voor fans van het alom geprezen Hades. Supergiant Games heeft namelijk bekend gemaakt dat het vanaf nu mogelijk is om dezelfde savegame te delen op zowel PC als Switch.

De ontwikkelaar geeft ook gelijk tekst en uitleg bij de update. Zo hoef je enkel Hades op je Nintendo Switch te starten en vervolgens in het hoofdmenu de optie ‘cross-save’ aan te vinken. Vervolgens alleen nog even je Steam of Epic Games-account koppelen, en ‘Klaar is Kees’.

Hermes is here with some good news: Our Cross-Saves update for HADES is out now on Nintendo Switch!💾↔️☁️

Please read the in-game Help & Info section for details. This update also includes various other improvements from our post-launch PC patches. #HadesGame #NintendoSwitch pic.twitter.com/UgwBRQsUOo

— Supergiant Games (@SupergiantGames) December 16, 2020