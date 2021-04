Hackers Warzone brengen game naar nieuw dieptepunt

Dat Warzone een jaar naar dato nog steeds geplaagd wordt door hackers is eigenlijk al treurig genoeg, maar blijkbaar kunnen onze valsspelende makkers nog veel verder gaan.

Er zijn namelijk door streamers een nieuwe generatie hackers gespot, want er zijn namelijk cheats waardoor deze gasten alle spelers in de buurt in één keer kunnen pingen. Om nog maar te zwijgen over de night vision goggles die de speler gebruikt, maar eigenlijk helemaal niet te verkrijgen zijn in de game. Twitteraar Yungstazy6 plaatste in ieder geval een video op social media.

Hackers are evolving

We need to have a talk…. @RavenSoftware

Auto pings everyone in lobby, has night vision goggles in warzone, never seen this from a hacker before pic.twitter.com/DAVeoUdZjs

— Stephen (@Yungstaz6) April 13, 2021