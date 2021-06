Hackers jatten bijna een Terabyte aan data bij EA

Het is hackers gelukt om in te breken bij de spellengigant EA. Bij deze succesvolle hackpoging is er 790 Gigabyte aan data gestolen, waaronder de broncode van Fifa 21.

Dit wordt beweerd op verschillende hackerfora. Zij geven aan niet alleen de broncode van Fifa 21 te hebben gestolen – wat in feite het hart is van het spel en waarschijnlijk de gehele franchise – maar ook de code voor de matchmaking server, wat bedoelt is om spelers te verbinden voor online matches. Niet alleen dat, de hackers geven aan de tools van de Frostbite engine te hebben buitgemaakt, wat wordt gebruikt in de Battlefield-spellen. Ten slotte zijn er ook Software Development Tookits (SDK’s) en frameworks gegapt, tools die worden gebruikt om games te ontwerpen. Eén van de fora geeft aan dat ze de data zullen verkopen.

EA heeft dit verhaal bevestigd richting Vice. Een woordvoerder van de uitgever gaf het volgende aan:

“We onderzoeken een recent geval van inbraak in ons netwerk waarbij een beperkte hoeveelheid gamebroncode en gerelateerde tools zijn gestolen.”

Er is stellig gezegd aangegeven dat er geen gegevens van spelers zijn gestolen, dus er is geen sprake van een privacybreuk. Ook is er aangegeven dat de hack geen invloed zal hebben op de ontwikkeling van games of op het bedrijf. Uiteraard wordt de diefstal wel onderzocht door de politie.