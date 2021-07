Hacker hackt Apex Legends vanwege hackers in Titanfall

Soms moet je creatief zijn om aandacht van de ontwikkelaars te trekken. Althans dat moet degene gedacht hebben toen hij Apex Legends dit weekend hackte.

Spelers die in het weekend de Battle Royale van Respawn wilde startte, kwamen tijdens het spelen een opmerkelijk bericht tegen waarin de website saveTitanfall.com werd gepromoot. Het was niet een actie van EA of Respawn, maar van een hacker die de Battle Royale wist te hacken (en daardoor voor velen onspeelbaar te maken) om EA en Respawn te wijzen dat Titanfall geplaagd wordt door hackers.

Het is inmiddels voor de Apex Legends-spelers opgelost, maar Titanfall wordt volgens die website onspeelbaar gemaakt door de vele exploits van de hackers. Het is natuurlijk erg zonde, aangezien Titanfall nog wel steeds verkocht wordt via Steam en Origin. Het is dus niet gek dat spelers om oplossing vragen voor dit probleem.

Players are being given this "Important Message" after finishing a match. pic.twitter.com/SGKvduO95p — Apex Legends News (@alphaINTEL) July 4, 2021

Wat vinden jullie van de manier waarop deze hacker aandacht vraagt? Het heeft in ieder geval wel voor genoeg aandacht gezorgd toch?