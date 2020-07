Gymkhana keert terug in Dirt 5

Dirt 5 introduceert niet alleen een gloednieuwe narratieve singleplayer modus, maar herintroduceert ook de Gymkhana modus.

Deze modus werd voor het eerst gebruikt in de Dirt spin-off Showdown, maar zag in Dirt 4 geen vervolg. In deze modus is het de bedoeling om punten te scoren door stunts uit te voeren, waaronder het zo dicht mogelijk rond een obstakel driften. Hoe beter je deze stunt uitvoert hoe meer punten er te verdienen vallen.

In de bovenstaande trailer krijg je een beter beeld hoe dat precies tot zijn werking komt. Dirt 5 verschijnt op 6 oktober voor de pc, PlayStation 4 en Xbox One. De game komt ook naar de PlayStation 5 en Xbox One, waar het onder andere 120 fps zal ondersteunen. In 2021 zal de game ook naar Google Stadia komen.