Guitly Gear: Strive komt uit in april 2021

Guilty Gear: Strive, het zevende deel in de bekende Japanse vechtgameserie, verschijnt op 9 april 2021. Ontwikkelaar Arc System Works maakte dat bekend met een gloednieuwe trailer vol animegevechten en heel veel metal.

De game stond eerst nog gepland voor een release dit jaar, maar werd uitgesteld tot 2021. De extra tijd die Arc System Works daarmee won, is gebruikt om ook een next-gen-versie te ontwikkelen. In de trailer zien we helaas nog geen echte next-gen beelden, maar worden wel wat personages getoond die in het roster zullen zitten. Zo zie je het nieuwe personage Giovanna en oude bekende Anji.

Bij release zullen vijftien personages beschikbaar zijn die het tegen elkaar kunnen opnemen. Op later moment worden nog eens vijf personages toegevoegd met de season pass, maar verwacht wordt dat er nog veel meer personages naar de game komen. Voorganger Guilty Gear Xrd – Revelator had namelijk maar liefst 25 personages, nadat de game DLC en een compleet nieuwe uitgave kreeg.

De Guilty Gear-games staan bekend om hun diepgaande en technische gameplay, die behoorlijk wat oefening vraagt van spelers. Personages hebben allemaal totaal unieke movesets en combo’s, die zowat perfecte inputs eisen van spelers. Met Guilty Gear: Strive wil Arc System Works proberen te serie wat toegankelijker te maken voor nieuwkomers.

Guilty Gear: Strive verschijnt op 9 april 2021 voor PS4, PS5 en PC. Wil je weten wat je kan verwachten van Strive? Check dan deze trailer.