Guild Wars 2 krijgt nieuwe uitbreiding

Voor het achtjarige jubileum heeft ArenaNet wat op de planning staan. Guild Wars 2 wordt voorzien van een derde uitbreiding en tevens komt de game naar Steam.

De nieuwe uitbreiding heet End of Dragons en brengt spelers (vermoedelijk) terug naar het continent Cantha, waar we in Guild Wars: Factions hebben doorgebracht. Cantha is geïnspireerd door oosterse culturen en draken zijn daar ook een groot onderdeel van. In de trailer zien we dan ook de Chinese draken voorbij komen. Wat hun rol precies zal spelen is onbekend. In China is een draken een teken van vrede, dus met de subtitels End of Dragons kan het wel eens betekenen dat de Oosterse variant de wereld gaat redden.

Daarnaast brengt ArenaNet Guild Wars 2 naar Steam. Ze hopen zo natuurlijk meer spelers naar de game te halen. Vanaf november kunnen we met de Steam-versie aan de slag. Spelers zullen in principe geen verschil merken, ook kun je gewoon samenspelen met degene die via een andere launcher starten.