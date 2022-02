Guerrilla Games wilde geen crunch bij Horizon: Forbidden West

Horizon: Forbidden West komt vandaag eindelijk uit! Het mocht even duren, de game is natuurlijk ook al eens uitgesteld, maar dat was met een goede reden; Guerrilla Games wilde graag de zogenoemde ‘crunch’ voorkomen.

Mathijs de Jonge, regisseur bij Guerrilla Games, heeft in een interview met NU.nl meer verteld over het ontwikkelproces van Horizon: Forbidden West. Er wordt een opmerking gemaakt over overwerken, waar de Jonge op reageert, “Dat gebeurt bij ons heel weinig. We zijn ons heel bewust van de nadelen van crunchen, dus we houden daar bij onze planning veel rekening mee. Om een voorbeeld te geven: met Kerst hebben we gezegd dat er niet gewerkt gaat worden en dat iedereen gewoon twee weken vakantie kon vieren. Het bedrijf was dicht, je kon er niet eens naartoe om te werken.”

De Jonge verteld verder, “Forbidden West had misschien eind vorig jaar uit kunnen komen, maar dan hadden we misschien moeten overwerken. Mensen moeten ook kunnen ontspannen en vakantie nemen, bijvoorbeeld om bij familie en vrienden te zijn. Dat heeft ook meegespeeld bij het besluit om de game nu pas uit te brengen.”

Eerder kwamen er al negatieve berichten in het nieuws over het ‘crunchen’ tijdens de ontwikkeling, waaronder bij Rockstar. Richting het einde van de ontwikkeling van Red Dead Redemption 2 werkte men zo’n 60 uur per week. Uitstellen van de game heeft echter niet altijd het gewenste effect, zo bleek uit de ontwikkeling van The Last of Us II. Houd de voorpagina in de gaten, na het weekend zal onze eigen review van Horizon: Forbidden West verschijnen.