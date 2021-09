Guerrilla Games werkt naast Horizon Forbidden West aan een multiplayer game

Het Amsterdamse Guerrilla is niet alleen bezig met het voltooien van Horizon Forbidden West, maar is blijkbaar ook bezig met een multiplayer project.

De studio is wat dat betreft niet vreemd met multiplayer games, aangezien het voor Horizon al aan de populaire Killzone reeks werkte. Deze games hadden overigens zowel een singleplayer als multiplayer modus.

Er zijn inmiddels vacatures (gespot door ResetEra) online verschenen waarin de ontwikkelaar niet laat merken wat voor project de sollicitanten aan werken, maar zien we wel duidelijke hints naar multiplayer elementen.

Zo is Guerrilla Games op zoek naar een senior social systems designer, die boeiende sociale functies kan bouwen en interessante manieren kan creëren waarop spelers met elkaar in contact kunnen komen.

“Gebruikmakend van je achtergrond en ervaring in systeemontwerp, ga je innovatieve functies bedenken, creëren en delen om interacties en relaties met spelers op te bouwen, aan te gaan en te koesteren”, aldus de beschrijving van de vacature.

Een andere vacature, voor een senior narrative system designer, wil ook een kandidaat met kennis van het ontwerpen van verhalen voor online games (evenals voor singleplayer).

Guerrilla zegt niet specifiek of de verschillende vacatures voor hetzelfde project zijn, of wat de game zelfs zou kunnen zijn, maar het idee is niettemin interessant.

Het is ook merkwaardig om geen directe vacatures te zien voor multiplayer werk. Simon Larouche, die vooral bekend staat als de game director van Rainbow Six Siege, keerde terug naar Guerrilla na zijn verblijf bij Ubisoft. Larouche staat bekend om zijn werk aan multiplayer-projecten, dus velen gingen ervan uit dat hij dat bij Guerrilla zou gaan doen.

Er is natuurlijk een kans dat dit alles zal bijdragen aan een nieuwe Horizon-game/-ervaring (misschien in Ghost of Tsushima Legends-stijl?), En dat hoeft niet per se een nieuw IP-adres te zijn.

Daarentegen werd er een jaar geleden ook gespeculeerd over de mogelijkheid dat Socom een reboot zou krijgen en Guerrilla Games daar aan het roer zou komen te staan! We zullen het in ieder geval allemaal voor jullie op de voet blijven volgen!

Wat Horizon Forbidden West betreft, de game is onlangs uitgesteld naar 18 februari 2022.