Guardians of the Galaxy en meer naar Xbox Game Pass deze maand

Microsoft heeft laten weten welke games er in de eerste 10 dagen van maart naar Xbox Game Pass zullen komen.

De grootste knaller van deze maand lijkt Guardians of the Galaxy te worden. De game die niet helemaal aan de verwachtingen van Square Enix deed, zal deze maand namelijk via de service te spelen zijn.

Naast de sci-fi avontuur van de Guardians staan er nog meer games op de planning, namelijk:

Far: Changing Tides (1 maart)

Microsoft Flight Simulator (Cloud)(1 maart)

Lightning Returns: Final Fantasy XIII (3 maart)

Kentucky Route Zero: TV Edition (10 maart)

Lawn Mowing Simulator (10 maart)

Marvel’s Guardians Of The Galaxy (10 maart)

Young Souls (10 maart)

Daarnaast zullen er op 15 maart een aantal games de service verlaten. Het gaat om Nier: Automata, Phogs!, Torchlight III en The Surge 2.