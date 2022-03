GTA V verbruikt redelijk wat vrije ruimte op je PS5

Over een week verschijnt GTA V voor de derde consolegeneratie achter elkaar in de winkels. Houd rekening mee dat je flink wat ruimte vrijmaakt op je SSD om de game te kunnen spelen!

Volgen het Twitteraccount van PlayStationSize moet je rekening houden dat de game ruim 86 GB aan ruimte nodig heeft. Het is opmerkelijk, aangezien veel van de games voor de nieuwe consoles relatief minder ruimte in beslag nemen. Daarentegen kost het ook 97GB om Gran Turismo 7 te installeren en Horizon Forbidden West is met bijna 88GB net iets groter dan Grand Theft Auto 5.