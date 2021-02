GTA V is 140 miljoen keer verscheept

Het is geen geheim dat GTA V ontzettend vaak verkocht is. Echter gaf uitgever Take Two recentelijk een update over de precieze aantallen.

Het vijfde genummerde deel van de populaire reeks is 140 miljoen keer verscheept. Dit maakt het de op één na bestverkochte game ooit. De topplaats is weggelegd voor Minecraft, met een gemelde 200 miljoen verkopen. Opvallend detail was dat 2020, met uitzondering van releasejaar 2013, het bestverkopende jaar was voor Rockstar’s game. De Coronapandemie zal daar ongetwijfeld een rol in gespeeld hebben.

Ook werd genoemd dat Rockstar’s meest recente release, Red Dead Redemption 2, goed is voor zo’n 36 miljoen verkopen.