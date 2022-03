GTA V en GTA Online komen op 15 maart naar PlayStation 5 met story-mode en de veranderde wereld van online.

De PlayStation 5 versie van GTA V en GTA Online zorgt voor een nieuwe ervaring, dat meer gedetailleerd en meeslepender is dan ooit te voren. Met een nieuwe grafische modus voor verbeterde prestaties, waaronder framesnelheden tot 60fps en 4K-beelden. Daarnaast is de nieuwe versie voorzien van technische vooruitgang zoals snellere laadtijd en meeslepende 3D-audio.

Met de kracht van PlayStation 5 krijg je dus toegang tot nieuwe prestaties. Spring bijvoorbeeld sneller in actie, dankzij de SSD en geniet van de verbeterde laadtijden. Hiermee kun je de wereld van Los Santos en Blaine County sneller dan ooit te voren laden.

Naast snelheid is dat niet alles, want de DualSense controller geeft ook allerlei nieuwe voordelen. Voel bijvoorbeeld elk moment van de actie aan via de triggers en geavanceerde haptische feedback. Zo kun je veranderingen in het wegdek, extra sensatie van weerseffecten, schade en explosies op een andere manier ervaren.

Met een sneller spel en de ervaring van de DualSense controller kun je op een nieuwe manier genieten van GTA V. En dat niet alleen want je hoort de actie op een geheel nieuwe manier, dankzij de 3D audio die het spel biedt. Zo krijg je optimaal geluid bij het gas geven van een supercar, het horen van geweervuur in de buurt en het gebrul van helikoper boven je hoofd.

Overstap GTA V naar PlayStation 5

Je kunt de verhaalmodus en je GTA Online personages en progressie overzetten naar de PlayStation 5. Dit is mogelijk met een eenmalige overgang dus houd er rekening mee dat je niet meer terug kunt.

Vanaf vrijdag 4 maart kunnen spelers beginnen met het overdragen van de voortgang van hun Story Mode door een save te uploaden naar de Rockstar Games Social Club. Om dit proces uit te voeren, kun je GTA V opstarten op je huidige console-account. Vervolgens ga je naar het tabblad Game van het pauzemenu. Selecteer daar de optie Upload Save Game. Houd hierbij rekening met dat je slechts één game-opslag per platform tegelijk kunt opslaan. De save-games blijven vervolgens 90 dagen beschikbaar om te downloaden.

Spelers met een Rockstar Games Social Club-account kunnen vanaf dinsdag 15 maart hun GTA Online-personagevoortgang overzetten naar PlayStation 5. Dit is mogelijk nadat de game op de PlayStation 5 console is geladen.

Ga jij je voortgang overzetten naar PlayStation 5? Of wacht je alvast op de nieuwe GTA die mogelijk in 2023 al verschijnt?