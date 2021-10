GTA Trilogy remaster referentie in Rockstar Launcher gevonden

Het is eigenlijk een wonder dat de GTA Trilogy remaster nog steeds niet aangekondigd is. Er komen steeds hardere bewijzen van het bestaan van de collectie.

Het begon in eerste instantie met een gerucht waarin gespeculeerd werd dat Rockstar bezig zou zijn om GTA 3, Vice City en San Andreas opnieuw uit te brengen voor de PC en consoles. Later volgde een rating en nu zijn er achievements en artwork van de games in de Rockstar Launcher gevonden.

Afbeeldingen die op GTA-fansite GTAforums verschenen, lijken te verwijzen naar code die in de launcher is begraven na een update van de software op dinsdag. deze onthult dat Unreal Engine-versies van Grand Theft Auto 3, Grand Theft Auto: Vice City en Grand Theft Auto: San Andreas allemaal bestaan .

Andere Twitter-gebruikers die bekend zijn in de GTA- en Red Dead Redemption-gemeenschap hebben ook bewijs gepost dat het uit de launcher is gehaald, wat suggereert dat deze games echt zijn (en mogelijk ook vrij snel zullen verschijnen). Hoge resolutie logo’s van het spel, met de naam GTA Trilogy: Definitive Edition, zijn ook gevonden (zie hieronder).

Voor het geval dat nog niet genoeg voor je was, is er ook een lijst met achievements onthuld, waaronder een aantal die enigszins zijn gewijzigd ten opzichte van eerdere versies van de game. Suggereert dat dat de definitieve edities van Rockstar’s klassiekers enigszins zijn gewijzigd ten opzichte van de oorspronkelijke release? Het is te vroeg om te zeggen, maar dat is wat het bewijs tot nu toe lijkt te suggereren.

Het zal niet lang meer duren voordat Rockstar de trilogie officieel gaat onthullen. Hoe dan ook, geruchten stellen dat Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition zal verschijnen op PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Switch, pc en Google Stadia.