“GTA trilogie gaat voor de volle mep over de toonbank; fysieke versie in december verwacht”

Het lijkt erop dat Rockstar de ‘volle mep’ voor de GTA Trilogie wil vragen en dat er in december een fysieke versie van de game op de markt komt.

De GTA trilogie, die naar maanden van gespeculeer en leaks eindelijk werd aangekondigd, moet dus voor 70 euro over de (digitale) toonbank gaan.

Retailer Base.com heeft de game namelijk voor $70 te koop staan en dit lijkt dus ook een indicatie te zijn van de prijs die wij er voor zullen betalen. Al zou het hier ook zo maar om een placeholder kunnen gaan, maar zouden we ook niet verbaasd zijn als dit wel degelijk blijkt te kloppen.

Ook hebben we gezien dat fysieke versies van Grand Theft Auto: The Trilogy — The Definitive Edition tegen december in de schappen kunnen liggen. Volgens het Poolse PPE zullen de laatste generatie-versies van de collectie tegen Kerstmis in de schappen liggen, terwijl andere boxversies van de game in 2022 zullen landen.

De bronnen van de Poolse publicatie stellen dat de PS4-, Xbox One- en Switch-versies van de compilatie fysiek zullen verschijnen op 7 december en dat de nieuwe generatie versies pas later komen.

Volgens de officiële aankondiging zou de collectie later dit jaar voor consoles en pc verschijnen, met mobiele releases van de game in 2022. Dit laat zien dat Rockstar in ieder geval bereid is om de releases tot op zekere hoogte te spreiden, dus we zou niet verbaasd zijn om te zien dat de fysieke en digitale versies ook een ongelijke release krijgen.

Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition wordt later uitgebracht op PS4, PS5, Xbox Series X/S, Xbox One, Nintendo Switch en de Rockstar Games Launcher op pc. Specifieke releasedatums en prijzen zijn nog niet bekend gemaakt.