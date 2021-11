GTA: The Trilogy – The Definitive Edition weer verkrijgbaar op de PC

Rockstar Games heeft de GTA: The Trilogy weer in de verkoop voor de PC en heeft de bestanden “die onbedoeld in de game waren meegenomen” verwijderd.

Vlak na de lancering van de remaster collectie van de trilogie werd deze weer offline gehaald en was zelfs onspeelbaar voor iedereen, dus zelfs als iemand hem al gekocht en gedownload had. Dit had onder andere te maken met “onbedoelde bestanden die de game bevatte” en daardoor besloot Rockstar de game uit hun digitale winkel te halen, maar ook de Launcher ervan offline te zetten.

Dit weekend ging al de Launcher weer online, maar was de GTA trilogie nog nergens te bekennen. Inmiddels heeft Rockstar de game weer online gezet en de “foute bestanden” verwijderd.

“We bieden onze oprechte excuses aan voor het ongemak en werken aan het verbeteren en updaten van de algehele prestaties naarmate we verder komen”,

zei Rockstar in een tweet, verwijzend naar de lopende problemen.

Sommige van de bestanden in de game, die dus niet in de game had mogen zitten, bevatten liedjes die niet op de radiostations worden gedraaid, elementen van de controversiƫle Hot Coffee mini-game in GTA: San Andreas, en nog veel meer. Er waren ook interne ontwikkelingsopmerkingen in de bestanden van de game die, vermoedelijk, niet bedoeld waren om door het publiek te worden gezien.

Helaas is dit maar een druppel op de gloeiende plaat. Naast deze bestanden bevat de GTA trilogie ook diverse performance issues, bugs, audio problemen, gezichten die vreemd worden gerenderd en nog veel meer problemen. GTA: The Trilogy – The Definitive Editionis sinds 11 november verkrijgbaar, maar volgende maand volgt de fysieke versie. Het is in ieder geval te hopen dat tegen die tijd de meeste bugs van een patch zijn voorzien.