Een gloednieuw voertuig in militaire transportstijl, de Vetir, is nu verkrijgbaar in GTA Online bij Warstock Cache & Carry, klaar om maximaal 10 personen of vracht naar keuze te vervoeren.

Plus, nieuwe beloningen, bonussen en korting op voertuigen, inclusief:

• Dubbel GTA$ & RP in de Diamond Adversary Series

• Driedubbel GTA$ & RP bij Mobile Operations Missions

• Een bonus van GTA$ 100.000 voor spelers die deze week 10 Hidden Caches van de oceaanbodem verzamelen (wordt volgende week ontvangen)

• Een gratis Santo Capra Patterns Sweater voor het voltooien van de Cayo Perico Heist finale

• De Grotti Cheetah Classic sportwagen is de Lucky Wheel hoofdprijs van deze week

• 25% korting op de Kosatka Submarine en de bijbehorende upgrades, mods en aanpassingen

• 40% korting op het Mobile Operations Center, plus 30% korting op de MOC Weapon & Vehicle Workshop

• Extra voertuigkortingen: 40% korting op de Cargobob, plus 30% korting op de Nagasaki Stryder en Ocelot Ardent

• Prime Gaming-bonussen: spelers die hun Social Club-account verbinden met Prime Gaming krijgen gratis het Kosatka Submarine’s Sonar Station, plus een bonus van GTA$ 200K voor het spelen ergens deze week

• Prime Gaming-kortingen: 80% korting op de Pegassi Osiris en 70% korting op de Progen PR4

Voor de volledige update verwijzen we je naar de Newswire van deze week.