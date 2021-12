GTA Online: The Contract – Nu Verkrijgbaar, Het Geheel Nieuwe Verhaal Met Franklin Clinton en Vrienden

The Contract, het geheel nieuwe GTA Online-verhaal is nu beschikbaar als gratis download bij elk exemplaar van Grand Theft Auto V.

“The Contract is anders dan alles wat we eerder hebben gedaan, en brengt op nieuwe manieren een brug tussen verhaal, muziek en de online wereld”, zegt Sam Houser, oprichter van Rockstar Games. “Dankzij DJ Pooh, waar we al lang mee samenwerken, konden we met enkele van de grootste hiphop-legendes werken aan dit zeer moderne Los Santos-avontuur terwijl spelers de verloren muziek van Dr. Dre opsporen.

Speel alleen of met vrienden, The Contract is een gloednieuw avontuur dat zich afspeelt in de stad Los Santos. Spelers helpen Franklin en vrienden bij het opzetten van zijn ‘celebrity solutions agency’ en doen wat ze kunnen om de vermiste nieuwe muziek van Dr. Dre te vinden, die exclusief debuteert binnen The Contract.

Verdere hoogtepunten van The Contract zijn onder meer:

Veel nieuwe muziek, waaronder: een geheel nieuw radiostation, MOTOMAMI Los Santos, gehost door ROSALÍA en Arca met een genre-overspannende selectie van nummers, een ingrijpende herziening van Big Boy’s Radio Los Santos met exclusieve nieuwe muziek van rap en hip -hop-iconen en de eerste single van een aankomende EP op CircoLoco Records, plus een “Dre Day”-overname van DJ Pooh’s West Coast Classics, met klassieke Dr. Dre cuts, speciale cameo’s en nog veel meer

De nieuwe Music Studio, Record A Studios, waar spelers kunnen binnen stappen terwijl Dr. Dre en een speciale gastartiest aan nieuwe muziek werken, rondhangen met vrienden of achterover leunen met Franklin en Lamar in de Writer’s Room

Het nieuwe Agency-pand, een ultramoderne kantoorruimte, met optionele aanpassingen zoals een Armory en Vehicle Workshop

en Plus Agency aangrenzende werkzaamheden zoals nieuwe Security Contracts en Payphone Hits

en Drie nieuwe wapens; de Heavy Rifle , Stun Gun en Compact EMP Launcher

, en Een vloot van zeven nieuwe voertuigen, waaronder de Pegassi Ignus , Lampadati Cinquemila en Pfister Astron , verkrijgbaar bij Legendary Motorsport. De Dewbauchee Champion , Bravado Buffalo STX , Enus Deity en Enus Jubilee hebben geheel nieuwe Imani Tech-aanpassingen te koop bij de Vehicle Workshop van het Agency

, en , verkrijgbaar bij Legendary Motorsport. De , , en hebben geheel nieuwe Imani Tech-aanpassingen te koop bij de Vehicle Workshop van het Agency Nieuwe streetwear, accessoires, tatoeages, schmink en kapsels

Naast de première van The Contract komen er meer updates naar GTA Online, waaronder minder telefoontjes, sms’jes en e-mails – met waarschuwingen die rechtstreeks naar de in-game map in het pauzemenu worden verplaatst. Ook zijn de dagelijkse kosten voor eigendommen en bedrijven verlaagd, en nog veel meer:

Dubbel GTA$ en RP bij Transform Races , Weed Killer en Welcoming Party

bij , en Gratis Radio Los Santos T-Shirt

Bezoek Record A Studios vóór 22 december om een ​​gratis Westside Fitted Cap te ontvangen

vóór 22 december om een ​​gratis te ontvangen Cashbonussen van verschillende hoogtes voor de eerste voltooiing van missies binnen Dr. Dre’s Contract

Eenmalige GTA$200K-bonus voor het voltooien van drie Security Contracts vóór 22 december

voor het voltooien van drie Security Contracts vóór 22 december Prime Gaming-bonus: GTA Online-spelers die hun Rockstar Games Social Club-account met succes koppelen aan Prime Gaming, krijgen GTA$100K voor het ergens deze week spelen

Check de Newswire voor de volledige GTA Online update van deze week!