GTA Online-spelers die Heist Month met een knaller willen afsluiten, kunnen deze week het Panther Statue in de Cayo Perico Heist haken.

Ook zullen Kart Krash: Full Auto, Overtime Rumble en A Superyacht Life Contact Missions deze week allemaal dubbele GTA$ en RP uitbetalen.

Andere hoogtepunten van de update van vandaag zijn:

• Dubbele GTA$ en RP op Kart Krash: Full Auto en Overtime Rumble

• Dubbele GTA$ en RP op A Superyacht Life Contact-missies

• Verdien een gratis Orange Skull Emissive Mask voor het voltooien van The Cayo Perico Heist Finale

• Gratis Orange Glow Shades voor het voltooien van een Prep Mission voor The Cayo Perico Heist

• Panther Statue is het primaire doelwit voor de eerste playthrough van The Cayo Perico Heist deze week

• Terugkeer van topplezier, welkomstfeestje en onkruidverdelger

• GTA$500.000 en een gratis Still Slipping Friend Tee, om deze week op elk moment te spelen.

• LS Car Meet Prize Ride: de Annis ZR350

• Testritten: Karin Calico GTF, Pfister Comet S2 en de Vapid Dominator ASP

• Lucky Wheel-podiumvoertuig: de Grotti Visione

• 35% korting op de Kosatka-onderzeeër en al zijn upgrades en aanpassingen

• 40% korting op alle superjachten en hun upgrades, renovaties en aanpassingen

• Voertuigkortingen: 40% korting op de Kurtz 31 Patrol Boat, Sparrow, Kraken Avisa, Weaponized Dinghy en Vapid Slamtruck.

• Black Friday-kortingen: 50% korting op de Grotti X80 Proto, RO-86 Alkonost, Imponte Deluxo, Declasse Scramjet, Mammoth Avenger, Ocelot Stromberg, Pegassi Toreador, Pegassi Oppressor, Pegassi Oppressor Mk II en Buckingham Luxor/Luxor Deluxe. 40% korting op de Karin Calico GTF.

• Prime Gaming-bonus: spelers die hun Social Club-account koppelen aan Prime Gaming krijgen deze week een GTA$100K-bonus voor het spelen van deze week

Check voor alle details van deze update even de Newswire van Rockstar.