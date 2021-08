Deze week in GTA Online: Nieuw Robbery Contract, Emperor Vectre en meer

GTA Online-spelers die op zoek zijn naar een flinke score, kunnen nu beginnen aan the Lost Contract, een nieuwe meerdelige Robbery die zich richt op de illegale praktijken van The Lost Motorcycle Club, alleen speelbaar of met maximaal drie andere spelers.

Deze week debuteert ook de Emperor Vectre, die nu te koop is bij Legendary Motorsport en te zien is op de Test Track, naast de Dinka Jester RR en de nog niet uitgebrachte Pfister Growler.

Hoogtepunten van de update van vandaag zijn onder meer:

Nieuwe Robbery : The Lost Contract, nu beschikbaar vanaf de Job Board in de Auto Shop van de speler.

Zie de animatie voor de Emperor Vectre hieronder inclusief de Newswire voor alle info.