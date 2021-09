Het nieuwste in GTA Online: Biker-beloningen, kortingen, gratis fietsen en meer

GTA Online prijst deze week zijn motorrijders met een scala aan beloningen, bonussen en kortingen

• Verdubbel GTA$ en RP in bepaalde MC Sell-missies (documentvervalsing, vals geld en Weed MC Sell-missies), evenals fietsraces

• Driedubbele GTA$ en RP in Hasta La Vista

• Een gratis Blaine County Radio Tee voor alle MC Clubhouse-eigenaren

• 40% korting op MC Clubhouses en hun upgrades en aanpassingen

• 50% korting op herbevoorradingskosten voor alle MC-verkoopmissies, evenals onkruidkwekerijen, vervalste geldfabrieken, kantoren/fabrieken voor documentvervalsing en al hun upgrades en aanpassingen

• Voertuigkortingen: 40% korting op de Shitzu Hakuchou Drag, Pegassi Vortex, MTL Dune en Maxwell Vagrant en 30% korting op de Vulcar Warrener HKR

• Alle fietsen zijn de hele week gratis

• De Principe Lectro-motor is de hoofdprijs van deze week te winnen bij het Lucky Wheel

• Nieuwe Prize Ride en Challenge: LS Car Meet-leden die vijf opeenvolgende dagen in de Top 3 van de Street Race Series staan, winnen de Dinka Jester RR

• Nieuwe testritten: de Annis ZR350, Vapid Dominator GTT en Karin Calico GTF

• Prime Gaming-bonus: spelers die hun Social Club-account koppelen aan Prime Gaming krijgen deze week een GTA$100K-bonus voor het spelen van deze week

• Prime Gaming-kortingen: 35% korting op de Obey Tailgater S en 80% korting op de Vapid Flash GT