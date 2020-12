GTA fans willen dat Rockstar de tijd neemt voor GTA VI na Cyberpunk debacle

Nu Cyberpunk 2077 behoorlijk wat kritiek krijgt over de last-gen versie lijken fans het minder erg te vinden om wat langer op GTA VI te moeten wachten.

Alhoewel Cyberpunk 2077 redelijk positief ontvangen werd door de critici (die een review-code hebben gekregen), maar lijkt op de standaard PlayStation 4 en Xbox One voor veel problemen te zorgen.

Dit wekt zorgen bij de fans die al jaren wachten op de aankondiging en release van GTA 6. Op Reddit heeft Exoboot al laten weten dat Rockstar moet wachten met het uitbrengen van de game zodra deze volledig gepolijst en bugfree is, al is dat in 2024.

Hij staat er overigens niet alleen voor, want andere Reddit-gebruikers laten weten dat dit een goed voorbeeld is waarom een game niet acht jaar van tevoren aangekondigd moet worden. Ook hij beaamt dat Rockstar alle tijd moet nemen om van GTA 6 een geweldige game te maken.

Volgens yanggang20202024 is de Cyberpunk een goed voorbeeld voor Rockstar als referentie waarom het perfectioneren van een product belangrijk is. Wat vinden jullie dat CD Projekt Red had moeten doen? Was het misschien beter geweest als ze de last-gen versie gewoon geannuleerd hadden? Laat het ons weten in de reacties!