GTA en Red Dead Online luiden de feestdagen in

Zowel GTA Online als Red Dead Online luiden nu in de vakantie, met zware sneeuwval in Zuid-San Andreas en alle vijf staten van de Frontier, samen met seizoensgebonden decoraties en kerstliederen, plus een stortvloed aan cadeaus, bonussen en kortingen voor alle spelers als onderdeel van de festiviteiten van dit jaar.

De vakantiehoogtepunten van GTA Online zijn onder meer:

• Sneeuwval in Zuid-San Andreas en feestelijke decoraties bij lokale bedrijven zoals het Diamond Casino & Resort

Kledinggeschenken: het Vibrant Stitch Emissive Mask, de Red Bleeder Festive Sweater en de Green Cluckin ’Festive Sweater

Geschenken in voertuigkleuren: de Tartan-kleurstelling voor de Ocelot Ardent, Buckingham Akula en Karin Technical Custom, en de Candy Cane-kleurstelling voor de Comet Safari, HVY APC en HVY Insurgent Pick-Up Custom

• Een vakantiezorgpakket met de Firework Launcher, 20 Firework Rockets, een volledige voorraad Snacks en Armor, 25 Sticky Bombs, 25 Granades, 10 Proximity Mines en 10 Molotovs

• Een gratis voertuig: spelers die Southern San Andreas Super Autos bezoeken tussen 22 december en 30 december, kunnen de Grotti Brioso 300 gratis krijgen

En details over de feestdagen van Red Dead Online zijn onder meer:

Sneeuwval in de vijf staten, samen met kerstversieringen in Saint Denis en bij Moonshine Shacks, plus kerstliederen in stadsstraten

Seizoensgeschenken en items: Lokale wapensmeden geven deze week de gloednieuwe Winter Evans Repeater-variant gratis uit, plus alle spelers ontvangen een coupon voor een gratis jas en een gratis repeater

• Drievoudige RDO $ en XP in feestelijke uitvoeringen van modi zoals Make It Count – Bow & Arrow en Last Stand

• Een nieuwe legendarische premie voor prestigieuze premiejagers: Virgil “The Shepherd” Edwards, leider van de 7e generatie sekte, is nu beschikbaar om te achtervolgen bij lokale premieborden

• Nieuwe Turkomaanse paarden: grijs, zwart, kastanje en perlino varianten zijn nu verkrijgbaar bij lokale stallen

Bounty Hunter-bonussen: dubbele personage- en rol-XP voor alle Bounty Hunter-rolactiviteiten, inclusief Bounty-doelen en Bounty Hunter Free Roam-evenementen

• Vakantie Rolkortingen: 10 Goudstaven van de Moonshine Shack, 5 Goudstaven van de Butcher Table, samen met 30% korting op alle Trader Wagons (inclusief de Hunting Wagon), alle Moonshiner Items en Shack Upgrades

• Extra kortingen: 40% korting op alle jachtgeweren en 30% korting op alles wat te koop is bij Wilderness Outfitters, Bandoliers en Poncho’s, en alle Arabische, oorlogs-, werk- en racepaardenrassen

• De seizoensvariant Krampus Shotgun is weer verkrijgbaar

Nieuwe Prime Gaming-voordelen: speler die vóór 18 januari verbinding maakt met Prime Gaming, ontvangt een beloning voor een gratis vaardigheidskaartupgrade en een aanbieding voor 50% korting op een wapenbrochure bij het hek

Lopende Prime Gaming-voordelen: een gratis Bounty Hunter-licentie en een Award voor de Trimmed Amethyst Bounty Wagon-livery voor alle spelers die hun Social Club-accounts verbinden met Prime Gaming