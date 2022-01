GTA 6 mogelijk verschijnt mogelijk in fiscaal jaar 2023?!

Dit keer is het geen insider of dataminer die claimt info over GTA 6 te hebben, maar uitgever Take-Two lijkt de releaseperiode van GTA 6 te verklappen.

GTA is misschien wel de grootste franchise uit de geschiedenis van gaming. Van GTA V gingen ruim 150 miljoen exemplaren over de toonbank en fans kijken al jaren reikhalzend uit naar een vervolg. Dat het nog wel even zou duren, is inmiddels geen verrassing meer, maar we weten mogelijk tot wanneer we in ieder geval moeten wachten.

Take-Two liet namelijk tijdens een financieel vooruitzicht weten dat er een game van Rockstar in fiscaal jaar 2023 zal verschijnen. Dat betekent dat er tussen 1 april 2023 en 31 maart 2024 in ieder geval een nieuwe game van de GTA-ontwikkelaar wordt verwacht.

Dit hoeft niet zo zeer te betekenen dat het hier daadwerkelijk om een nieuwe GTA gaat. Immers vallen IP als Red Dead Redemption, Max Payne, Bully en Midnight Club ook onder de ontwikkelaar. Houd er dus rekening mee dat het dus niet perse om GTA 6 gaat, al lijkt de kans zeer waarschijnlijk.