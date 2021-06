GTA 6 heeft volgens insider “mogelijk een evoluerende stad”

GTA 6 is een van de games waar ontzettend veel games naar uitkijken, maar vooralsnog heeft Rockstar de kaken op elkaar.

Des te langer de ontwikkelaar dit blijft doen, des te harder de geruchten rondom de game worden. Dit keer is het Tom Henderson die van een van zijn bronnen informatie heeft gekregen. Dit maakt het in eerste instantie wel merkwaardig, want Tom Henderson staat voornamelijk bekend als ‘insider’ van games als Battlefield en Call of Duty. Dus houd voor het onderstaande dus wel de zoutpot bij de hand.

Volgens” rel=”noopener” target=”_blank”> de bron van Henderson zal GTA 6 namelijk afspelen in de moderne versie van Vice City met een evoluerende map en een vrouwelijke protagonist.

De reden om voor een moderne variant te gaan, is overigens vrij simpel: Volgens Rockstar was het namelijk niet mogelijk om alle game modi in de multiplayer te stoppen als de game zich in de jaren ’80 of ’90 had afgespeeld. Hiermee doelen ze voornamelijk op de restricties die ze op de verschillende soorten voertuigen en wapens zouden moeten leggen.

Henderson claimt dat Vice City in dezelfde capaciteit zal terugkeren, maar dat deze niet zo groot wordt als eerder gespeculeerd werd. De wereld zal echter wel evolueren naarmate er events gebeuren en DLC (wellicht via Season Pass?) zal vrijkomen.

Het idee is eigenlijk hetzelfde als bij Fortnite’s Battle Royale map, waarbij de map bij de verschillende seizoenen wordt voorzien van veranderingen.

Qua singleplayer kunnen fans in ieder geval een van de unieke features uit GTA V weer verwachten, namelijk meerdere speelbare personages. Hoeveel het er worden is niet bekend, maar één daarvan is een vrouwelijk personage die het technologische gedeelte van de criminaliteit onder haar hoede heeft.

Releasedatum nog heel ver weg

Ook haalt Henderson een mogelijke releasedatum aan en dat gaan veel fans niet leuk vinden als dit klopt. De bron meldt namelijk dat we pas op zijn vroegst in 2024/ mogelijk in 2025 pas aan de slag kunnen met GTA 6.

Volgens gespeculeer zou dit komen doordat de game in vroege fase van ontwikkeling is, maar Henderson’s bron claimt dat dit komt omdat Rockstar aan hun personeel wil denken. Dit is overigens niet de eerste keer dat we horen dat de GTA-ontwikkelaar crunch wil voorkomen.

Daarnaast staat GTA 6 voor de PlayStation 5, Xbox Series X en PC in de planning. Gezien de grote vraag en kleine aanbod van de nieuwe consoles zal het ook logisch zijn als Rockstar nog even wacht tot er een wat groter publiek toegang kan krijgen tot de nieuwe game.

Nogmaals al het bovenstaande zijn geen feiten, maar komen dus van een bron van Tom Henderson. Henderson weet over het algemeen wel aan het juiste eind te hebben, maar of dit hier ook het geval is, blijft natuurlijk alleen maar afwachten!