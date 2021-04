GTA 5, MLB The Show 21 en meer naar Xbox Game Pass deze maand

Microsoft heeft laten weten welke games er deze maand in ieder geval naar Xbox Game Pass zullen komen. Zo kunnen abonnees deze maand aan de slag met GTA 5, MLB The Show 21 en nog veel meer!

Zo zullen overmorgen GTA V (console en cloud) en Zombie Army 4: Dead War (cloud, PC en console) op de service verkrijgbaar worden. Op 12 april volgt NHL 21 (via EA Play) en op 15 april Rain on Your Parade (Cloud, Console, and PC) en Pathway (PC). Tot slot volgt op 20 april MLB: The Show 21 (cloud en console).

Naast dat er nieuwe games worden toegevoegd, zullen er ook een aantal games de service verlaten. Op 15 april verlaten Deliver Us the Moon (console en PC), Gato Roboto (console en PC), en Wargroove (console en PC) Xbox Game Pass. Een dag later zullen een aantal EA-games de service verlaten, namelijk Madden 15, 16, 17, 18, en 25 (console), NHL 18 en NHL 19 (console).

In september vorig jaar kondigde Microsoft aan dat Minecraft Dungeons de eerste Xbox Game Pass cloud-game zou worden die touch-controls zou ondersteunen. Sindsdien is dit een van de meest gevraagde features voor de cloud-versie van Xbox Game Pass. Voor diegene die hierop wachten, hebben we goed nieuws, want het bedrijf werkt namelijk samen met ontwikkelaars om 50 games van touch-controls te voorzien. Zo zullen Sea of Thieves, Gears 5, Dragon Quest 11: Echoes of an Elusive Age, Slay the Spire en nog vele andere binnenkort speelbaar zijn met de touchpad van je Android-apparaat.

Tot slot heeft Microsoft ook een nieuwe feature genaamd Play with Friends aangekondigd. Hierdoor is het mogelijk om te zien welke games je vrienden via Xbox Game Pass spelen en ook zal je ze kunnen joinen wanneer ze een multiplayer-game spelen.