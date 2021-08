GTA 3, Vice City en San Andreas lijken remaster te krijgen

De geruchten en speculaties rond remasters van de populaire Grand Theft Auto-games gaan al jaren rond, maar nu lijkt het toch dichterbij dan we misschien dachten.

Nieuwswebsite Kotaku zegt uit bronnen te hebben begrepen dat een remaster van de drie titels momenteel in de maak zijn. Deze zou dan, als de informatie klopt, eind dit jaar uitkomen. Vorige week werd nog bekend gemaakt dat Take Two Interactive inderdaad een aantal remasters of remakes in de maak heeft. Of dit de drie zijn, of dat het om een enkele bundel gaat en we nog meer mogen verwachten is nog onduidelijk.

Naar verluid zou de remasters naar bijna alle consoles komen; Playstation 4 en 5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch, Google Stadia en PC. Ook wordt verteld dat de drie Grand Theft Auto-games in de Unreal Engine worden gemaakt, zodat ze een goede mix van oude en nieuwe graphics krijgen. Laten we hopen dat Rockstar deze geruchten snel kan bevestigen in de vorm van vette trailer. Mijn jeugdige ik is alvast een vreugde dansje aan het maken!