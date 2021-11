Grote update voor eFootball uitgesteld naar 2022

Het zit Konami niet mee: de grote patch van november die veel van de problemen binnen PES eFootball zou moeten oplossen, is verschoven naar volgend jaar.

Iedereen die het game nieuws een beetje bijhoudt, heeft ongetwijfeld smadelijk gelachen om de erbarmelijke staat van eFootball bij de lancering. Nadat Konami met hun hoofden gebogen hun excuses publiekelijk op Twitter hadden aangeboden, met beloftes om de game te blijven verbeteren, lijkt het er nu op dat het maar niet beter erop wordt voor het free-to-play voetbalspel.

Op de roadmap werd aangegeven dat eFootball in november een belangrijke update zou krijgen. Zo zouden er niet alleen de nodige problemen worden verholpen, maar ook nieuwe gamemodi, evenementen en (helaas) lootboxes worden toegevoegd. Via een Twitterbericht heeft Konami echter laten weten dat de update pas in de lente van 2022 zal worden uitgebracht. Daarbij krijgen spelers die de Premium Player Pack pre-order hadden besteld hun geld terug, aangezien deze content alleen speelbaar is met deze patch.

Niet alleen dat: de mobiele versie van eFootball is ook uitgesteld. Wat de precieze releasedatum daarvan is weet nog niemand, maar we verwachten dat dit pas later in 2022 zal gebeuren. Bij de eerste roadmap werd duidelijk gemaakt dat deze versie tegelijkertijd zou lanceren met de console- en PC-versie. Wat hier precies gebeurd is weten we niet, maar het lijkt erop dat de ontwikkeling en lancering van eFootball niet is verlopen zoals Konami had verwacht.