Grote Pokémon GO-update uitgebracht

Niantic is na verschillende klachten weer om de tekentafel gaan zitten. De Pokémon GO ‘corona’-update, waarbij Pokéstops van verderweg te bereiken waren, werd recent teruggedraaid maar daar was men niet blij mij. De nieuwe update brengt daar wederom verandering in.

Voor de in-game coronamaatregelen was de radius om een Pokéstop of Gym te bereiken rond de 40 meter. Om mensen beter te kunnen faciliteren met de anderhalve meter regel in acht houdend werd dit verdubbeld. Nu in veel landen de meeste maatregelen zijn opgeheven besloot ook Niantic een aantal regels terug te draaien, waaronder de 80 meter radius. Pokémon GO spelers klaagde hierover omdat lang niet overal de anderhalve meter regel is opgeheven. Niantic bevestigd nu dat 80 meter blijft en ook niet meer weggaat.

Niantic belooft ook nog beter te communiceren met haar spelers, op de volgende manieren;

Elke maand wordt er een Developer Diary uitgebracht met daarin komende updates, features en evenementen;

Ze willen reguliere gesprekken met de community;

De Known Issues-pagina wordt geupdate en moet beter zichtbaar worden voor iedereen.

Ze hopen op deze manier nog beter betrokken te zijn bij de wereldwijde community en willen goed blijven luisteren naar feedback en suggesties, zoals de radius problemen.