Grote Division 2-update uitgesteld naar volgend jaar

Spelers van The Division 2 moeten nog even geduld hebben. Na maandenlang afwachten en een gebrek aan informatie maakt Ubisoft vandaag bekend de grote update uit te stellen tot volgend jaar.

Ubisoft laat weten dat ze druk bezig zijn met deze belangrijke update. Ze gaan zelfs zo ver door te zeggen dat het de grootste tot nog toe is! Als dat niet nieuwsgierig maakt, weten wij het ook niet meer. De update zou onder andere een nieuwe spelmodus bevatten, nieuwe end-game content en verschillende nieuwe features.

Ondanks dat ze dit uitstellen, ten behoeve van de kwaliteit, beloven ze wel de game te blijven updaten waar nodig. Niet in de vorm van content, wel zodat het speelbaar blijft.

Zodra het zevende seizoen afgelopen is in december komen er verschillende in-game events. Hier zijn verschillende beloningen te verdienen. Kort hierna, in januari, zal de nieuwe content worden onthuld. Tegen die tijd zullen er verschillende, uitgebreide artikelen worden gepost met informatie over dit achtste seizoen. Wij zijn inmiddels erg benieuwd naar wat er komen gaat. Spelen jullie nog The Division 2? Zo ja, wat heeft je al die tijd tot de game getrokken? Laat het ons weten!