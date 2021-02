Grote Assassin’s Creed Valhalla patch vandaag beschikbaar

Ubisoft brengt vandaag een nieuwe patch uit voor Assassin’s Creed Valhalla. Patch 1.1.2 is de grootste tot nog toe en zal tot maximaal 19GB van je harde schijf in beslag nemen. Natuurlijk zijn we dan erg benieuwd wat de patch allemaal met zich mee brengt.

Gamers op alle platformen kunnen er vanaf vandaag mee aan de slag. Belangrijkste onderdeel van de patch zijn de nieuwe River Raids, welke jou en je crew de mogelijkheid geven om delen van Engeland keer op keer te veroveren en om loot te vergaren. De raids zijn herhaardelijk, dus je kunt ze blijven doen.

Naast de nieuwe modus komen er ook een aantal nieuwe skills en abilities:

Ability: Berserker Trap – This attaches a trap to your arrow, spreading hallucinatory powder. Any nearby movement causes the trap to trigger. Surprise clueless passersby!

This attaches a trap to your arrow, spreading hallucinatory powder. Any nearby movement causes the trap to trigger. Surprise clueless passersby! Ability: Battle Cry – In a fit of rage, Eivor lets out a blood curdling scream, gaining strength and causing nearby enemies to stumble backwards in fear, interrupting their attacks.

In a fit of rage, Eivor lets out a blood curdling scream, gaining strength and causing nearby enemies to stumble backwards in fear, interrupting their attacks. Ability: Shoulder Bash – Eivor performs a shoulder bash that pushes back enemies and destroys objects.

Eivor performs a shoulder bash that pushes back enemies and destroys objects. Skill: Assassin Carry – Automatically carry a body after a successful assassination.

Automatically carry a body after a successful assassination. Skill: Assassin Slide – Slide into enemies and knock them off balance while sprinting.

Slide into enemies and knock them off balance while sprinting. Skill: Power Stroke – Trigger a speed boost on the long ship at the cost of stamina.

Trigger a speed boost on the long ship at the cost of stamina. Skill: Arrow Looter – Eivor has a greater chance of looting arrows from archers.

Eivor has a greater chance of looting arrows from archers. Skill: Fight Ready – Always start a fight with an adrenaline-filled slot.

Always start a fight with an adrenaline-filled slot. Skill: Long Ship Brace – When you are in command of the long ship, the crew will raise their shield with you.

Ben je benieuwd naar alle patch notes, bekijk dan het artikel op de website van Ubisoft. Al met al brengt de update genoeg vernieuwing en verbetering om je crew weer aan te zetten tot het leegroven van wat Engelse dorpen!