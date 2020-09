Groot succes voor Tony Hawk’s Pro Staker 1+2

Tony Hawk’s Pro Staker 1+2 gaat hartstikke lekker in de winkels. De game is de snelst verkopende titel in de serie, dus uitgever Activision heeft iets te vieren.



De recent verschenen remake van de eerste twee Tony Hawk-games is de één miljoen verkochte exemplaren inmiddels voorbij. Het gaat hierbij om verkopen over alle platforms, dus PC, PS4 en Xbox One. Geen enkele game in de franchise wist in anderhalve week tijd zo veel exemplaren te verkopen, dus op Twitter viert Activision deze mooie mijlpaal. Tony Hawk’s Pro Skater 1+2 werd door reviewers een van de beste remakes van 2020 genoemd. Dit komt doordat de makers het gevoel van nostalgie wisten te behouden, zonder moderne standaarden voor games uit het oog te verliezen. Denk bijvoorbeeld vloeiende gameplay, sfeervolle omgevingen en een soundtrack die alle nostalgische gevoelens uit 1999 laat terugkeren.