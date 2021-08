Grimoire of Souls opnieuw uit voor smartphone

Castlevania: Grimoire of Souls is onderweg naar Apple Arcade .

De game werd oorspronkelijk in 2019 als free-to-play game op iOS en Android uitgebracht in Canada. Het verscheen echter nooit buiten dat land. Bovendien werd het al een jaar na lancering offline gehaald. Inmiddels heeft Konami toch besloten het spel binnenkort weer uit te geven voor de smartphone. De keuze is daarbij gevallen op Apple Arcade.

Grimoire of Souls zal zestig levels bevaten. Ook zijn er dagelijks en wekelijkse missies aanwezig in het spel. De microtransacties zijn geheel geschrapt. Wat uiteraard wel overeind blijft is de typerende Castlevania-gameplay. Ook is het voor spelers mogelijk om bekende personages als Alucard, Simon Belmont, Charlotte en talloze anderen te ontgrendelen.