Grim Dawn nu ook beschikbaar voor Xbox

De Action-RPG Grim Dawn is nu eindelijk ook beschikbaar voor de Xbox, in een mooie Complete Edition.

Grim Dawn kwam in 2016 al uit voor de PC en werd positief onthaald, met veelal positieve reviews. Sindsdien zijn er een aantal uitbreidingen en features, zoals de Crucible DLC, welke bar strijdveld toevoegt met de dodelijkste vijanden. Ook zijn er verhalende uitbreiding gekomen; Ashes of Malmouth en Forgotten Gods. Grim Dawn is goed te vergelijken met games als Diablo 2 en Path of Exile, die ook een donkere sfeer en duistere wezens centraal hebben.

Al deze extra content zit in de complete edition inbegrepen, dus reken maar op een behoorlijke hoeveelheid uren gameplay die je te wachten staan! Mocht je nog meer willen weten, check dan vooral onderstaande gameplay video. De Complete Edition is per direct verkrijgbaar voor de Xbox One en de Xbox Series X|S