Sony begint het jaar meteen lekker qua PlayStation Plus-games. In januari zullen er namelijk drie verschijnen, namelijk Greedfall, Shadow of the Tomb Raider en Maneater.

Maneater is misschien wel de meest opvallende van de drie. Het is namelijk een RPG waarin je als haai de zee├źn kunt terroriseren. De game verscheen in mei voor de vorige generatie consoles, maar zal in januari dus alleen voor de PlayStation 5 gratis zijn!

Shadow of the Tomb Raider is het laatste deel van de reboot trilogie, dat door Eidos Montreal (in samenwerking met Crystal Dynamics) werd ontwikkeld. De game brengt misschien niet heel veel vernieuwingen, maar is zeker geen slechte game.

Tot slot is daar ook de PlayStation 4-versie van Greedfall, een actie-RPG van de ontwikkelaars van Techonmancer. De game die vorig jaar verscheen en nog aardig wist te overtuigen. Het is zeker de moeite waard als je van dit genre houdt!

Tot aanstaande dinsdag heb je nog de tijd om de games van december binnen te halen, daarna kun je de bovenstaande games ‘gratis’ binnenhalen.