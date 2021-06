Greedfall PS5 upgrade niet gratis voor PlayStation Plus versie

PlayStation 5-eigenaren die Greedfall in januari geclaimd hebben, zullen niet kunnen profiteren van de gratis upgrade voor de nieuwe console.

Zowel de Gold Edition als The De Vespe Conspiracy expansion zijn vandaag verkrijgbaar en eigenaren van de game kunnen nu genieten van de extra kracht van de PlayStation 5 en Xbox Series-consoles.

Echter is deze upgrade niet verkrijgbaar voor degene die de game in januari als PlayStation Plus-game geclaimd hebben. Je kunt de game dus nog steeds spelen alleen zonder de grafische verbeteringen en de kortere laadtijden.

Dit heeft het Twitter-account laten weten, met alle boze reacties nadien.

The free version obtained by the PS+ subscription is not eligible for the free upgrade to the PS5 version

— GreedFall (@greedfall) June 29, 2021