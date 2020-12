Gratis update WRC 9 brengt meer content en gloednieuwe game-mode

NACON en KT Racing maken bekend dat de tweede gratis update nu beschikbaar is voor WRC 9, de officiële videogame van het FIA World Rally Championship.

De update is vanaf vandaag verkrijgbaar voor PlayStation 4, Xbox One en de Epic Games Store voor pc en komt later beschikbaar voor next-generation-consoles.

Content van de december 2020-update voor WRC 9:

– De exclusieve GR Yaris Rally Concept van Toyota GAZOO Racing

– 6 nieuwe stages voor de Rally Portugal

– De gloednieuwe Co-driver-mode waarin twee online-spelers samen in dezelfde wagen kunnen rijden

– Nieuwe wagenkleuren: het Pirelli Tyre Team, met Andreas Mikkelsen en Anders Jaeger, voor de Citroën C3 WRC

Voor WRC 9 hebben de gepassioneerde ontwikkelaars van de Franse studio KT Racing wederom alles op alles gezet om te voldoen aan de hoge verwachtingen van rally-fans, die verlangen naar meer uitdaging en realisme. Met een verbeterde Career-mode en vele technische verbeteringen, worden spelers in het hart van het nieuwe FIA World Rally Championship-seizoen geworpen om het ene na het andere hoogtepunt te beleven.

• 3 nieuwe rally’s: Japan, Nieuw-Zeeland, Kenia

• Meer dan 50 officiële teams en hun kleuren van de WRC, WRC 2, WRC 3 en Junior WRC

• Meer dan 15 bonuswagens die hun stempel op de geschiedenis van de WRC hebben gezet

• De gloednieuwe Clubs-mode, waarmee spelers hun eigen kampioenschappen kunnen creëren