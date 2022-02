Aperture Desk Job, zoals de spin-off heet, is een interactieve tutorial die vanaf 1 maart te downloaden is. Het laat eigenaren van de gloednieuwe Steam Deck kennismaken met de diverse mogelijkheden. De spin-off neemt ongeveer twintig minuten in beslag.

Valve beklemtoont dat het absoluut niet om Portal 3 gaat. Wanneer, en of die ooit gaat komen is niet helder momenteel. Aperture Desk Job is te downloaden via deze link. Hieronder de trailer.