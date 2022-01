Sony heeft laten weten welke games er in februari ‘gratis’ zijn voor de PlayStation Plus-abonnees.

Het gaat om de games EA Sports UFC 4, Planet Coaster: Console Edition en Tiny Tina’s Assault on Dragon Keep: A Wonderlands One-Shot Adventure. Planet Coaster is overigens alleen binnen te halen voor de PlayStation 5.

Alle games zijn vanaf 1 februari te scoren en tot die tijd heb je nog de kans om de PlayStation Plus-games van januari aan je bibliotheek toe te voegen.