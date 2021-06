Gratis demo van NEO: The World Ends with You morgen beschikbaar

Square Enix maakt vandaag bekend dat morgen een gratis speelbare demo van de actie-RPG NEO: The World Ends with You beschikbaar komt in de PlayStation Store en Nintendo eShop.

Dit langverwachte vervolg op de RPG-klassieker The World Ends with You verplaatst spelers naar de bruisende straten van Shibuya, waar ze met hoofdrolspeler Rindo moeten zien te overleven terwijl ze gedwongen deelnemen aan de sinistere “Reapers’ Game”, een spel waarin op leven of dood wordt gestreden.

Daarnaast onthulde Square Enix de NEO: The World Ends with You Final Trailer, die meer laat zien van het anime-achtig vormgegeven Shibuya vol winkels en restaurants, de kleurrijke personages en de gevaren die Rindo en de Wicked Twisters moeten overwinnen om in de Reapers’ Game te vorderen.

In de demo beleven spelers de eerste twee dagen van de Reapers ‘Game, waarbij spelers kennismaken met hoofdrolspeler Rindo, zijn vriend Fret en vele andere stijlvolle en interessante personages. Spelers kunnen missies ondernemen, pins verzamelen die verschillende Psych-krachten opleveren en een voorproefje nemen op de hectische gevechten tegen de mysterieuze Noise, waarbij ze diverse flitsende Psych-krachten kunnen gebruiken om hun eigen speelstijl te vormen. Spelers kunnen de vorderingen die ze in de demo maakten overdragen naar de volledige game als ze NEO: The World Ends with You op hetzelfde platform hebben gekocht.

NEO: The World Ends with You verschijnt op 27 juli 2021 voor het PlayStation 4 en Nintendo Switch. De PC-versie van de game verschijnt deze zomer in de Epic Games Store. Fysieke en digitale edities van NEO: The World Ends with You zijn op sommige platforms beschikbaar om te pre-orderen.