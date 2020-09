Graphics Final Fantasy XVI nog niet af

Final Fantasy XVI werdt aangekondigd tijdens de PlayStation 5 showcase, maar er waren een hoop fans die kritiek hadden op de graphics. Nu blijkt het dat deze ook nog niet klaar waren.

Zo liet Naoki Yoshida in een panel tijdens de Tokio Game Show 2020 weten dat er nog aan de graphics van Final Fantasy XVI gewerkt wordt. Dankzij een vertaling van Audrey op Twitter, weten we dat Yoshida vooral de gameplay wilde tonen in de trailer.

“Ik las een paar reacties dat als we (een CGI trailer uitbrengen), ze de game niet zullen zien tot 2035, dus brachten we maar een behoorlijke trailer uit”. Aldus Yoshida, na een vraag van Nier creëerder Yoko Taro over de titel.

Final Fantasy 16 Producer Yoshi-P mentions they were pressed for time to make the FF16 trailer since they wanted to only show in-game scenes, so they couldn’t fine-tune the graphics. However, they’ll reveal a more polished trailer in the future! Here’s my subs for his comment! pic.twitter.com/VMqy9D2jYl

— ☆オードリーAudrey☆ (@aitaikimochi) September 27, 2020