Gran Turismo 7 vereist een constante internetverbinding

Het zal niet veel mensen zijn opgevallen, maar in een blogeen blog over Gran Turismo 7 heeft Sony dit bevestigd.

In de blog staat er een asterix achter alle genoemde modi, behalve arcade mode. De asterix verwijst naar een regel, die stelt dat hiervoor een constante internetverbinding nodig is. Als je internet er dus uit ligt of als er onderhoud is aan de server, kan je deze modi dus niet spelen.

Balen voor de spelers met een zwakke internetverbinding dus! Dit is helaas niet nieuw in Gran Turismo: ook GT Sport vereist hetzelfde. Wat vinden jullie ervan?