Grand Theft Auto V en Grand Theft Auto Online zijn nu te pre-loaden

Deze nieuwe versies van GTAV en GTA Online worden op 15 maart gelanceerd en bevatten nieuwe grafische modi, waaronder een resolutie tot 4K, een framerate tot 60 frames per seconde, verbeterde texture-kwaliteiten, HDR-opties en ray tracing, snellere laadtijden, meeslepende 3D-audio, platform-specifieke functies, en nog veel meer.

Bovendien kun je de Story Mode-voortgang van je PS4 of Xbox One nu overzetten door een save te uploaden naar de Rockstar Games Social Club. Zo kun je je GTA Online-personage vanaf 15 maart migreren. Wie zijn reis wil voortzetten op de nieuwste generatie consoles, krijgt ook een volledig omgebouwde Karin S95 die door de experts van Hao’s Special Works in een nieuw jasje is gestoken. Daarnaast ontvang je een nieuwe Hao’s Special Work Racing Outfit en een nieuwe Cameleon verfset die op alle voertuigen kan worden gebruikt.

De Career Builder

Zoals vorige week al werd vermeld, bevat GTA Online voor de nieuwste generatie consoles de Career Builder. Deze is ontworpen om nieuwe spelers – of iedereen die zijn personage wil resetten en een nieuwe start wil maken – een handige opstap te geven in de criminele wereld van het zuidelijke San Andreas.

Met de Career Builder start je GTA Online met een bedrijfspand, een voertuig en een wapen. Hiermee heb je genoeg ruimte om nuttige upgrades toe te voegen en een beetje extra GTA$ om mee te beginnen.

Kies uit een selectie van de meest populaire criminele carrièrepaden in GTA Online: Biker, Executive, Nightclub Owner, of Gunrunner. Vanaf dat moment ontvang je een bankrekening met GTA$4.000.000 om in alle eerste benodigdheden te kunnen investeren. Als je een van deze vier carrières kiest, krijg je meteen een bedrijfspand en een groot aantal missies en gameplay om mee te beginnen. Ook kun je natuurlijk uitbreiden en nieuwe carrières kiezen naarmate je vordert.

Na het kiezen van je carrière, kun je met je nieuwe financiële meevaller van GTA$4M investeren in een groot aantal gebouwen, voertuigen en wapens die je nodig hebt om het spel te beginnen. Je kunt kiezen voor de basis: een niet-geüpgraded bedrijfspand, naast een eenvoudige wapen- en voertuigcombinatie, of je kunt kiezen voor bedrijfspanden compleet met upgrades en aanpassingen, high-end voertuigen, en genoeg wapens om een Gun Locker mee te vullen. Het hangt er allemaal vanaf hoe je je vrijstelling wilt besteden, en je kunt maximaal GTA $1.000.000 hiervan meenemen naar GTA Online.

Grand Theft Auto V en Grand Theft Auto Online zijn vanaf 15 maart digitaal verkrijgbaar via de PlayStation 5 console store en de Microsoft Store, en in april in fysieke vorm. Blijf op de hoogte voor meer details.