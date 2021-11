Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition Nu Verkrijgbaar

Rockstar laat weten dat Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition nu digitaal verkrijgbaar is voor PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch en pc. Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition is rechtstreeks verkrijgbaar in de PlayStation Store, de Microsoft Store, de Nintendo eShop en de Rockstar Games Launcher. Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition komt op 7 december ook fysiek uit voor Xbox Series X|S en Xbox One, Nintendo Switch en PlayStation 4 – en komt in de eerste helft van 2022 naar iOS en Android.

“Wij zijn ontzettend dankbaar voor de reacties die wij hebben ontvangen op de originele Grand Theft Auto Trilogy, en de impact die deze games reeds hebben gehad,” zegt Sam Houser, oprichter van Rockstar Games. “We zijn alle spelers zo dankbaar, en we kunnen niet wachten tot iedereen deze nieuwe versies kan spelen.’’

Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition, die dit jaar de 20e verjaardag van de lancering van Grand Theft Auto III viert, bevat de genrebepalende titels Grand Theft Auto III, Grand Theft Auto: Vice City en Grand Theft Auto: San Andreas.

Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition bevat over de gehele lijn verbeteringen, zoals de op GTAV geïnspireerde moderne besturing, grafische en omgevingsupgrades, waaronder texturen met een hogere resolutie, verbeterde belichting en weersomstandigheden en nog veel meer. Met deze editie worden de iconische locaties van Liberty City, Vice City en San Andreas naar de nieuwste platforms gebracht, waarbij de ervaring van de originele titels in ere wordt gehouden, terwijl ze worden verbeterd voor een geheel nieuwe generatie spelers.

Grand Theft Auto III

Het begint allemaal in Liberty City. Grand Theft Auto III, oorspronkelijk uitgebracht op 22 oktober 2001, was de eerste in deze lijn waarin wij zeer meeslepende en gedetailleerde, volledig 3D-open werelden gingen bouwen, met ongekende vrijheid en niet-lineaire gameplay. Dit was allemaal in combinatie met een rijk en filmisch verhaal waarbij ook de nu kenmerkende radiostations van de serie een rol speelde, elk met een zorgvuldig samengestelde afspeellijst en bijpassende DJ host.

Grand Theft Auto: Vice City

Grand Theft Auto: Vice City verfijnde deze aanpak en zorgde voor een nog meer meeslepende sfeer, nog meer details en nog meer humor. De game nam spelers mee terug naar de jaren tachtig, naar een neon overgoten tropisch stadje dat bol stond van uitersten, via het verhaal van Tommy Vercetti en zijn zoektocht naar wraak.

Grand Theft Auto: San Andreas

Grand Theft Auto: San Andreas heeft eerdere concepten nog verder uitgewerkt met de introductie van drie verschillende steden, waaronder het originele Los Santos. Ook bracht de game een groot aantal nieuwe functies waarbij hoofdpersonage Carl ‘CJ’ Johnson vecht om niet op straat te belanden en zich inzet tegen corrupte agenten om zijn familie te redden in deze liefdevolle hommage aan de jaren ’90.

Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition is oorspronkelijk ontwikkeld door Rockstar Games en is aangepast aan moderne platforms door Grove Street Games met behulp van Unreal Engine om deze klassiekers levendiger en meeslepender te maken dan ooit.

Alle drie de games in Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition hebben ook platform-specifieke verbeteringen, waaronder Gyro-richten en camera-zoomen, pannen en menuselecties via het touchscreen op de Nintendo Switch, ondersteuning van 4K-resolutie met maximaal 60 FPS-prestaties voor PlayStation 5- en Xbox Series X-systemen, en NVIDIA DLSS-ondersteuning voor pc.

Vanaf vandaag hebben spelers met Xbox Game Pass ook toegang tot Grand Theft Auto: San Andreas – The Definitive Edition, terwijl Grand Theft Auto III – The Definitive Edition op 7 december naar PlayStation Now komt.

Voor meer informatie over Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition, breng een bezoek aan de officiele pagina.