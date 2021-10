Grand Theft Auto The Trilogy The Definitive Edition heeft een releasedate!

Rockstar Games heeft de releasedate van Grand Theft Auto The Trilogy The Definitive Edition bekend gemaakt. Dat hebben zij gedaan in de vorm van een video; samen met beelden van de remasters.



Rockstar Games heeft de releasedatum van Grand Theft Auto The Trilogy The Definitive Edition eindelijk bekend gemaakt. Tot dit punt wisten wij alleen dat de remaster “binnenkort zal uitkomen”. Wij konden alleen gokken wat dat kon betekenen. Het kon eind dit jaar zijn, maar voor hetzelfde geld kon het ook begin volgend jaar zijn. Maar nu weten wij de officiële releasedate.

Grand Theft Auto The Trilogy The Definitive Edition zal op 11 november uitkomen. De collectie bevat Grand Theft Auto III, Grand Theft Auto: Vice City en Grand Theft Auto: San Andreas. De games zullen:

– Grafisch opgeschoond worden

– Nieuwe belichting krijgen

– Detail in de omgeving krijgen

– Grand Theft Auto V-style controls en nog veel meer

Dit werd allemaal weergegeven in een korte video waarin Rockstar clips uit de trilogie laat zien. Er worden beelden van de oude en nieuwe versies van de games vertoond. Het is een video die straight to the point is. Grand Theft Auto The Trilogy The Definitive Edition zal beschikbaar zijn voor PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series S|X, Xbox One, PC en Nintendo Switch; de collectie zal €60,- kosten.

Bekijk de trailer hier!