Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition aangekondigd

GTA 3 viert haar 20e verjaardag. Reden voor Rockstar Games om dat eens te vieren.

Dat doet de ontwikkelaar met de aankondiging van Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition. De collectie zal dit jaar nog verschijnen voor pc, PlayStation 4, PlayStation 5, Switch, Xbox One en Xbox Series X/S. In de eerste helft van 2022 volgen versies voor Android en iOS. Er gingen overigens al eerder geruchten te ronde over een mogelijke remaster.

Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition bestaat uit GTA 3 (2001), GTA: Vice City (2002) en GTA: San Andreas (2004). Elk deel heeft een flinke opfrisbeurt ontvangen van Rockstar Games.

Saillant detail: ter voorbereiding op de release van de Grand Theft Auto: The Trilogy zijn de huidige digitale versies binnenkort niet meer digitaal verkrijgbaar. Ook worden er in GTA Online evenementen gehouden waarbij je speciale loot kunt winnen.