Grand Theft Auto krijgt mogelijk muziek van Dr. Dre

Snoop Dogg heeft laten weten dat Dr. Dre aan muziek werkt voor Grand Theft Auto.

De uitspraken zijn te lezen in een artikel van Roling Stone, evenals te beluisteren in een podcast van hetzelfde medium, Roling Stone Music Now. Om het je wat makkelijker te maken hieronder de betreffende uitspraak:

“I do know he’s making great fucking music. And some of his music is connected to the GTA game that’s coming out. So I think that that will be the way that his music will be released, through the GTA video game.”

Het is overigens niet helemaal duidelijk om welke Grand Theft Auto-game het zou moeten gaan: GTA 6, GTA Online, de next-gen GTA 5 of de aankomende GTA Trilogy remaster. Zowel Dr. Dre als Rockstar Games weigeren namelijk commentaar Rolling Stone aan te geven.