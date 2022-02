Gran Turismo 7 vergelijkt de virtuele met de echte race

Over een week staat de volgende game van PlayStation Studios op de planning. Polyphony Digital komt dan met Gran Turismo om de hoek gescheurd.

In een nieuwe trailer toont de ontwikkelaar een circuit in zowel de digitale als de echte wereld. Hierin is goed te zien hoe bizar veel details de digitale versie heeft overgenomen!

Gran Turismo 7 verschijnt op 4 maart 2022 voor de PlayStation 4 en PlayStation 5. Wie de PS4-versie koopt kan voor €9,99 upgraden naar de betere PS5-versie. Indien je de 25th Anniversary Edition koopt, krijg je zowel de PS4 als de PS5-versies van de game.