Gran Turismo 7 uitgesteld naar 2022

Voor degene die het niet verwacht hadden, hebben we helaas slecht nieuws. Gran Turismo 7 is, geheel tegen de traditie in (not) uitgesteld naar volgend jaar.

In een interview met GQ laat Sony’s Jim Ryan weten dat de game uitgesteld is naar 2022, omdat het team te veel last heeft van de gevolgen van de pandemie.

“Gran Turismo 7 is beïnvloed door Covid-gerelateerde productie-uitdagingen en zal daarom verschuiven van 2021 naar 2022”

, zei een vertegenwoordiger van Sony.

“Met de aanhoudende pandemie is het een dynamische en veranderende situatie en zijn sommige kritieke aspecten van de spelproductie de afgelopen maanden vertraagd. We zullen meer details delen over de releasedatum van Gran Turismo 7, indien beschikbaar. “

De game werd vorig jaar juni aangekondigd, maar sindsdien hebben we niks meer over een mogelijke releasedatum van Sony’s simulatieracer gehoord. Wel bleef Sony vasthouden aan 2021, maar dit blijkt dus niet haalbaar te zijn. Hadden jullie het eerlijk gezegd anders verwacht?